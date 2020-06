Covid-19. Camisola assinada por CR7 vai a leilão para ajudar mais desfavorecidos

A camisola autografada pelo futebolista será leiloada entre hoje e o dia 6 de julho na plataforma digital eSolidar (https://www.esolidar.com/auction/detail/2307-camisola-da-juventus-autografada-por-cristiano-ronaldo#), adianta em comunicado a Associação Dignitude, promotora da iniciativa.



Segundo a associação, as receitas vão reverter a favor do "Fundo Emergência abem: COVID-19", que se destina "a dar acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde aos cidadãos que ficaram economicamente mais vulneráveis em consequência da atual pandemia".



"A mais alta (licitação) levará para casa uma camisola assinada pelo melhor jogador de futebol do mundo, ao mesmo tempo que permitirá levar saúde a quem mais precisa", sublinha.



O fundo de emergência conta já com a participação de 40 câmaras municipais, de juntas de freguesias, da Cáritas, de Misericórdias e de instituições particulares de solidariedade social (IPSS), responsáveis por referenciar os cidadãos em situação de carência socioeconómica, apoiando-os no acesso aos medicamentos de que precisam para viver.



A Dignitude salienta que o número de participantes "duplicou em apenas um mês", sendo "expectável que se verifique um crescimento exponencial de beneficiários nas próximas semanas, devido ao agravamento decorrente de situações de desemprego e situações de `lay-off` em empresas".



Os cidadãos também podem fazer donativos para o fundo emergência, através de transferência bancária para o IBAN: PT50.0036.0000.99105930085.59, pelo `MB WAY`: 932 440 068, no website www.abem.pt ou na página de Facebook do abem:.



Esta iniciativa é apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.