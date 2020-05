Covid-19: Capitão do Watford recusa regressar aos treinos por medo de contágio

O futebolista Troy Deeney, capitão do Watford, da Liga inglesa, anunciou hoje que não irá participar nos treinos que juntarão jogadores em pequenos grupos, por temer ser contagiado com o novo coronavírus e transmiti-lo ao filho de cinco meses.