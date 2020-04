Covid-19. Carlos Queiroz propôs redução salarial

Queiroz e a equipa técnica, que orientam desde o início de 2019 a seleção principal, sugeriram à Federação Colombiana de Futebol (FCF) "reduzir o salário por alguns meses, tendo em vista a situação difícil no país", informou o organismo em comunicado.", acrescentou.Queiroz, de 66 anos, foi apresentado como técnico da Colômbia em fevereiro de 2019 e, desde então, prometeu "cuidar bem da herança e reputação do futebol no país andino".Os próximos desafios de Queiroz passam pela Copa América em 2021 e pelas eliminatórias sul-americanas para o campeonato do mundo agendado para 2022 no Catar.A Copa América, prevista para junho e julho deste ano na Colômbia e na Argentina, foi adiada para os mesmos meses de 2021 devido à pandemia da covid-19.As autoridades colombianas anunciaram 126 novos casos, elevando o total no país para 3.105 infetados. Nas últimas 24 horas foram registadas mais quatro mortes, o que fez subir o número de óbitos desde o início do surto para 131.

A Colômbia esteve em quarentena entre 25 de março a 27 de abril para conter o contágio com o novo coronavírus.