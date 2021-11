Covid-19. Caso positivo deixa cinco jogadores da Alemanha em quarentena

Recentemente, o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, testou positivo ao novo coronavírus e falhou três jogos do clube, incluindo a deslocação ao Estádio da Luz (derrota do Benfica por 4-0).”, disse o diretor da federação alemã, o antigo avançado Oliver Bierhoff.

Já qualificada para o Mundial2022, a Alemanha fecha a fase de apuramento com jogos frente ao Liechtenstein (11 novembro) e na Arménia (14).