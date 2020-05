Covid-19. Ceferin considera "prematuro" fim da liga francesa

"Para mim, a decisão foi prematura. Acho que decidiram anular a temporada demasiado cedo. Não terá sido o ideal, porque as coisas podiam melhorar e todos poderiam jogar, exceto alguns campeonatos", disse Aleksander Ceferin.



O dirigente esloveno, apesar de lamentar a decisão, realçou que, "mais uma vez, foi uma decisão dos governos, e que podem fazer os clubes senão respeitá-la".



O futebol francês ficou definitivamente suspenso em 30 de abril, após o anúncio do primeiro-ministro francês Éduard Philippe de que a temporada 2019/2020 dos desportos profissionais não deveria ser retomada.



"Temos dois clubes franceses que jogam na Liga dos Campeões (Paris Saint-Germain e Olympique Marselha, este treinado pelo português André Villas-Boas), agora eles vão apenas voltar a jogar em agosto. Não sei se é bom para estas equipas, não jogarem e (de repente) disputarem jogos duros e importantes como estes", frisou.



Ceferin disse ainda que decidiu falar sobre estes problemas, mas que deixa nas mãos da liga francesa e das autoridades gaulesas a decisão final, numa altura em que o Olympique de Lyon, no qual alinha o guarda-redes português Anthony Lopes, já recorreu para a justiça contra a decisão de suspensão do campeonato, que o priva de uma qualificação europeia.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 4 de junho.