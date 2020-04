Covid-19: Central do Athletic descarta final basca da Taça do Rei sem adeptos

"Tanto os clubes como os jogadores rejeitam por completo essa possibilidade. Uma final sem os nossos adeptos não seria igual. Seria estranho e descartamos essa hipótese. Esperamos que a situação mude e que possamos viver um momento histórico e único nas nossas vidas", afirmou o central, durante uma videoconferência em que respondeu a perguntas de jornalistas e adeptos.



Martínez falava sobre a inédita final da Taça do Rei entre os rivais Athletic e Real Sociedad, que estava agendada para 18 de abril, mas acabou por ser adiada devido à crise mundial de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.



Tendo em conta que "ninguém sabe quando voltará a disputar-se uma final entre duas equipas bascas", o central disse que não se deve colocar a hipótese de jogá-la à porta fechada, nem retomar o futebol em Espanha, suspenso desde 12 de março, sem que seja permitida a presença de adeptos nas bancadas.



"Jogar sem público não tem emoção. Seria muito estranho. Não teria intensidade, seria como se estivéssemos a disputar jogos amigáveis", referiu Iñigo Martínez, que se formou precisamente na Real Sociedad e rumou ao Athletic Bilbau em janeiro 2018, para substituir Aymeric Laporte, então transferido para o Manchester City.



O campeão europeu de sub-21 pela Espanha, em 2013, lamentou igualmente o adiamento do Euro2020, para 2021, uma vez que "tinha integrado as últimas convocatórias" de Espanha e, por isso, confiava "estar entre as opções finais" do selecionador Luís Enrique.



Espanha é o terceiro país do mundo com mais mortes por covid-19, registando 16.353 óbitos, entre 161.852 casos de infeção confirmados até hoje.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 100 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, mais de 335 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, registaram-se 435 mortos e 15.472 casos de infeção confirmados, segundo o balanço feito na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.