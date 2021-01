Covid-19: Cinco jogadores do Manchester City com teste positivo

Guardiola revelou a situação dias depois de o clube ter confirmado que o brasileiro Gabriel Jesus e o inglês Kyle Walker testaram positivo, mas não contou quem são os restantes três membros do plantel, com o quinteto em isolamento.



A equipa dos portugueses João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva já tinha pedido o adiamento, concedido, da partida anterior, com o Everton, devido a casos positivos, uma solicitação a que a Liga inglesa acedeu.



“Tínhamos jogadores suficientes para jogar, mas tivemos mais casos. Informámos a Premier League, liguei pessoalmente ao treinador do Everton [Carlo Ancelotti] para explicar isto”, declarou o técnico espanhol, em resposta a um comunicado dos ‘toffees’ que pedia que o processo de decisão fosse tornado público.



O City é uma das equipas com casos positivos na Liga inglesa, que tem tido vários jogos adiados nos últimos dias, num momento em que o número de novas infeções aumenta a nível nacional.



Outra das equipas afetadas foi o Tottenham, do português José Mourinho, que na quarta-feira ficou a saber poucas horas antes de jogar com o Fulham que a partida tinha sido adiada, algo que o luso criticou.



“Preparámo-nos para esse jogo e não jogámos, e isso foi disruptivo para a semana de trabalho. Teria sido diferente se jogássemos”, declarou Mourinho, que no sábado recebe o Leeds.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,8 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 6.972 em Portugal.