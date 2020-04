Covid-19. Clubes chineses negoceiam "corte razoável" nos salários

Esta medida de redução salarial, em discussão entre os clubes das três principais divisões do futebol chinês, vai ser implementada a exemplo do que já sucede em alguns clubes europeus, entre os quais os portugueses Belenenses SAD, Leixões e Penafiel.



Também a italiana Juventus, de Cristiano Ronaldo, e os espanhóis FC Barcelona (Nélson Semedo), Real Madrid, Atlético de Madrid (João Félix), Sevilha (Rony Lopes), Valência (Gonçalo Guedes), Espanyol, Alavés, Osassuna e Saragoça já adotaram idêntica medida.



Os cortes salariais nos clubes chineses serão aplicados retroativamente a partir de 01 de março e durarão até o início da nova temporada, segundo a comunicação social local.



O início do campeonato estava originalmente marcado para 22 de fevereiro, mas foi adiado quando a epidemia do novo coronavírus se expandiu a partir de Wuhan, no centro da China.



“Os clubes profissionais de futebol e os investidores enfrentam enormes dificuldades operacionais”, refere em comunicado a federação, apelando à adoção de “medidas fortes” para um corte “razoável” nos salários para diminuir os encargos financeiros.