Covid-19. Clubes italianos aprovam redução salarial para minimizar crise económica

"Esta intervenção, necessária para salvaguardar o futuro de todo o futebol italiano, passará pela redução de um terço do salário anual [equivalente a quatro meses de remuneração], caso a atividade desportiva não seja reatada esta época, ou um sexto [dois meses] se os jogos da temporada 2019/20 forem retomados nos próximos meses", informou a ‘Serie A’, em comunicado divulgado no site oficial.



Esta decisão foi aprovada "por unanimidade" por 19 dos 20 clubes que disputam a principal divisão transalpina, sendo que a exceção foi a Juventus, em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, que já tinha procedido a um acerto salarial, por iniciativa dos próprios jogadores.



Na reunião realizada hoje, por videoconferência, ficou determinado que "serão os clubes a definir os acordos com os membros das equipas", sendo que este plano de contenção económica é destinado a "jogadores, treinadores e membros dos plantéis principais".



A ‘Serie A' referiu que esta medida "é necessária" para fazer face "a uma crise sem precedentes" provocada pela propagação do novo coronavírus.



Por outro lado, a ‘Serie A' disse estar "a seguir a evolução da situação e em estreita coordenação" com a UEFA, Federação italiana de futebol e Associação de Clubes Europeus (ECA) e reforçou que a competição apenas será retomada "quando as condições de saúde pública e o governo assim o permitirem".



Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais por covid-19, com 15.887 óbitos em 128.948 casos confirmados até hoje.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil. Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).



Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.