Covid-19: Competições desportivas na Turquia serão realizadas à porta fechada

"Decidimos que as competições desportivas na Turquia serão disputadas sem espetadores até ao final de abril", disse Kalin, em conferência de imprensa após reunião de emergência do Governo turco.



O Governo decretou ainda uma semana de férias escolares a partir de segunda-feira e de três semanas para as universidades, sendo que os alunos do ensino secundário terão aulas à distância a partir da última semana de março.



O presidente, Recep Tayyip Erdogan, adiou todas as suas viagens ao estrangeiro, sendo que todos os funcionários "só poderão viajar com permissão especial", disse Kalin.



A Turquia assinalou o seu primeiro caso de coronavírus na terça-feira, sendo o infetado um homem que viajou para o estrangeiro e que se encontra hospitalizado.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.