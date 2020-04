Covid-19. Confederação Asiática quer jogar taças em 2020

A Liga dos Campeões Asiáticos e a Taça AFC equiparam-se na Confederação Asiática à "Champions" e à Liga Europa organizadas pela UEFA, e, de acordo com o responsável máximo do organismo, “as duas vão jogar-se este ano”, justificando que “existe tempo”.



Para o dirigente é possível que sejam encontradas novas datas no final de abril, com jogos à porta fechada, se for essa a indicação das autoridades de saúde.



As duas competições foram suspensas em março, quando ainda decorria a fase de grupos em ambas.



A AFC justificou a intenção de manter a competição “por razões desportivas”, mas também “para cumprir obrigações comerciais”.



Na terça-feira, o organismo tinha voltado a adiar os jogos que tinham sido já protelados para maio e junho.



"A AFC continuará a consultar as Federações membro e avaliará possíveis opções para terminar a Liga dos Campeões Asiáticos de 2020 e os grupos da Taça AFC", acrescenta o comunicado da Confederação Asiática, sem adiantar novas datas.