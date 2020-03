Covid-19. Contra-análise de Jorge Jesus foi inconclusiva e obriga a novo teste

“O Flamengo informa que a contra-análise realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para a Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável o treinador fará nova colheita na manhã desta terça-feira. O resultado sairá entre 24 e 48 horas”, lê-se na conta oficial do clube na rede social Instagram.



Na segunda-feira, Jorge Jesus confirmou que o teste realizado ao novo coronavírus "deu positivo" e que vai ficar em quarentena, embora ressalvando sentir-se "uma pessoa completamente normal, sem sintomas nenhuns".



“É verdade que o meu teste deu positivo, mas também é verdade que me sinto normal. Hoje, sinto-me exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois, três ou quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar em quarentena", revelou o técnico, através de um vídeo divulgado no Instagram.



De acordo com os últimos dados conhecidos, no Brasil registaram-se 234 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, das quais duas já estão curadas.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.