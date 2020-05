Covid-19. Cristiano Ronaldo ausente dos treinos da Juventus

“Após um dia de testes e exames feitos na segunda-feira no J Medical, alguns dos jogadores da Juventus iniciaram os treinos no CT de Continassa, onde iniciaram oficialmente a recuperação pela forma física ideal”, informou a "Juve", no seu sítio oficial na Internet.



Cristiano Ronaldo, que esteve cerca de um mês e meio em confinamento na ilha da Madeira, em Portugal, apenas aterrou em Turim na noite de segunda-feira e deve retomar os treinos nos próximos dias.



No centro de treinos do líder da "Seria A", estiveram presentes o capitão de equipa, o italiano Giorgio Chiellini, o compatriota Leonardo Bonucci, o galês Aaron Ramsey e o bósnio Miralem Pjanic.



Desde segunda-feira que as equipas da "Serie A" estão a preparar o regresso aos treinos, de forma individual, tendo o Sassuolo sido o primeiro a entrar em campo.



Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Espanha estão entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições.



A "Serie A" conta com vários futebolistas portugueses, entre os quais Cristiano Ronaldo (Juventus), Mário Rui (Nápoles), Rafael Leão (AC Milan), Miguel Veloso (Hellas Verona) ou Bruno Alves (Parma).