Covid-19: Cristiano Ronaldo regressou ao centro de treinos da Juventus

O jogador português, que esteve isolado na Madeira, de onde é natural, com a família, apresentou-se hoje de manhã no centro Continassa para realizar os testes clínicos levados a cabo pela líder da Série A italiana de futebol.



Com a suspensão do campeonato, a seguir ao fim de semana de 07 e 08 de março, Cristiano Ronaldo viajou para a Madeira, onde esteve quase dois meses, antes de nas duas últimas semanas voltar a Turim, para cumprir uma quarentena de duas semanas.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.