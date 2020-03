Covid-19. Daniel Carriço tem agora menos receio de jogar em Wuhan

”, frisou o defesa central ao sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet.Afastado da sua cidade desde o início de janeiro, o Wuhan Zall dividiu a pré-época entre Guangzhou, a mais de 800 quilómetros, e Málaga, no sul de Espanha, tendo regressado a casa em meados de março, enquanto Daniel Carriço, de 31 anos, ainda está em Lisboa à espera de autorização da embaixada chinesa para viajar.”, referiu.Daniel Carriço, de 31 anos, representou o Sevilha desde 2013/14 e chegou ao Wuhan numa altura em que a Liga chinesa está suspensa devido à pandemia da covid-19.”, apontou.Aproveitando “ao máximo” o tempo para estar com a família, o antigo jogador de Sporting, Olhanense, dos cipriotas do AEL Limassol e dos ingleses do Reading tem “acompanhado de perto” a evolução do novo coronavírus em Portugal e

“O mais importante é ficar em casa e tentar sair, unicamente para o indispensável e estritamente necessário. O vírus propaga-se muito facilmente e, sobretudo, ataca as pessoas com mais idade. Temos de ser responsáveis por nós e pelos outros. São tempos difíceis, mas se todos cumprirmos à risca, certamente, vamos vencer”, afiançou.