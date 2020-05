Covid-19: Danny Rose contra retoma do futebol inglês, alerta que "há vidas em risco"

"O governo diz que quer trazer o futebol de volta para levantar o moral da nação, mas não me importa o moral da nação. Há vidas de pessoas em risco”, censurou o internacional inglês.



O atleta, de 29 anos, considerou “anedótico” o plano 'Project Restart', desenhado pela ‘Premier League’ e aprovado pelo governo britânico para o reatamento do campeonato, e assume que “o futebol só devia voltar depois do número de casos baixar massivamente”.



“São parvoíces”, sentenciou o atleta, em conversa na rede social Instagram, numa nação que registou até agora 32.065 óbitos e mais de 223 mil casos de infeção, sendo o país com o segundo maior número de mortes provocadas pela pandemia de covid-19, atrás dos Estados Unidos.



As autoridades pretendem que a liga volte em 12 de junho e esta segunda-feira as 20 equipas da competição decidiram que querem jogar nos seus próprios estádios e não em campos neutros, apesar de serem desafios à porta fechada.



Os clubes também se revelaram a favor da extensão dos contratos dos futebolistas que terminam em 30 de junho.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.