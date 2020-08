Covid-19: David Silva testa positivo no dia da apresentação na Real Sociedad

O jogador submeteu-se durante a manhã aos exames do novo coronavírus e, face ao resultado, vai cumprir quarentena e não integrará para já os trabalhos da Real Sociedad.



Na sexta-feira, David Silva, de 34 anos, tinha realizado testes à covid-19 em Las Palmas, nas Canárias, de onde é natural, tendo na ocasião testado negativo.



Silva está assintomático e, segundo informou a Real Sociedad, ainda não tinha estado em contacto com os restantes elementos do plantel, uma vez que só iria começar a treinar com o grupo na terça-feira, depois da sua apresentação oficial.



Horas antes de ser conhecido o resultado positivo à covid-19, David Silva tinha assinalado a sua ambição de lutar por títulos ao serviço da formação basca, que alcançou o sexto lugar na última edição da La Liga, ganhando o direito de disputar a Liga Europa.



"As expectativas são muito boas e acredito que podemos competir por títulos como a Taça do Rei e seguir na Liga Europa, o que seria um passo importante para o clube", lançou o futebolista durante a conferência de imprensa de apresentação, feita através de videoconferência.



Espanha é um dos países europeus mais afetados pelo coronavírus, com 29.094 mortos em mais de 462 mil casos identificados.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.