Covid-19. De Bruyne testa positivo e falha próximos jogos do Manchester City

“O Kevin teve um teste positivo à covid-19 na Bélgica e vai ficar em isolamento durante 10 dias”, afirmou Pep Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo com o Everton, da 12.ª jornada da Liga inglesa.



Além da receção à formação de Liverpool, o médio de 30 anos vai também falhar o encontro com o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, e o jogo em casa com o West Ham, da 'Premier League'.



“Assim que seja possível, ele vai voltar. Não nos preocupamos com a ausência dele. O ser humano é mais importante. Temos de ajudá-lo e fazer tudo para que corra tudo bem enquanto ele estiver em isolamento”, referiu Guardiola.



O treinador espanhol acrescentou ainda que Kevin De Bruyne está vacinado contra a covid-19 e que, para já, tem apenas alguns sintomas ligeiros.