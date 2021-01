Covid-19. Defesa holandês De Ligt é o terceiro caso postivo da Juventus esta semana

"O jogador já foi colocado em confinamento solitário", especificou em comunicado a Juventus, que ocupa o quarto lugar da Serie A, com 30 pontos em 15 jogos disputados, a sete do líder AC Milan, que já jogou 16 encontros.



Depois dos casos positivos do brasileiro Alex Sandro e do mexicano Cuadrado, que foram identificados na segunda-feira e na terça-feira, respetivamente, a formação de Turim vai fazer novos testes a todos os atletas, equipa técnica e ‘staff' para verificar se haverá um possível foco epidémico, segundo a imprensa italiana.



O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, a exemplos de vários outros atletas da Juventus, como o argentino Paulo Dybala, também foi afetado pela doença em outubro último, tendo regressado aos treinos depois de um isolamento de 19 dias.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A Itália é um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus, com 77.291 mortos e mais 2,2 milhões de casos.