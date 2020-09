Covid-19: Diego Costa e Arias estão infetados e falham regresso do Atlético Madrid

"Toda a equipa principal realizou as provas, tirando os internacionais [ao serviço de seleções], que se irão incorporando findos esses jogos, e Diego Costa e Santiago Arias, que se submeteram a um teste com resultado positivo nas férias e encontram-se assintomáticos e em quarentena", pode ler-se na nota dos ‘colchoneros'.



O clube de João Félix cumpriu hoje os habituais exames médicos que dão o arranque para a nova temporada, no centro de treinos de Majadahonda, com o avançado e o defesa falham o regresso, após terem testado positivo fora de Madrid, "até que cumpram a necessária quarentena".



Costa, de 31 anos, fez cinco golos em 30 partidas em 2019/20, enquanto Arias, de 28, que passou pelo Sporting entre 2011 e 2013, alinhou em 18 encontros da temporada passada.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 863 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.829 em Portugal.