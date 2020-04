Covid-19. Dirigente alemão antevê falências

Fritz Keller, em declarações ao canal televisivo Phoenix, referiu que, devido à suspensão da temporada, cresce a ameaça de que “mais e mais clubes da Bundesliga serão forçados a declarar falência, e não apenas na segunda e terceira divisões”.



“Não acho que após a crise do novo coronavírus o panorama do futebol seja o mesmo de hoje. Vamos sentir falta de alguns deles e acredito que quanto mais isso durar, mais falências teremos no futebol profissional”, afirmou.



No momento, a Bundesliga está suspensa até pelo menos 30 de abril, numa decisão que afeta as 36 equipas profissionais da primeira e da segunda divisões.



A Alemanha é um dos países com o maior número de infeções, com 108.202 casos confirmados e 2.107 mortes, segundo os dados mais recentes do Instituto Robert Koch (RKI), o centro competente em epidemiologia do país.



A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, com uma atualização mais dinâmica dos dados recolhidos, coloca as infeções na Alemanha em 113.296 e o número de mortos em 2.349.