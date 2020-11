Covid-19. Dois casos positivos na seleção da Dinamarca

O avançado Robert Skov, que joga na Alemanha no Hoffenheim, e o fisioterapeuta da formação escandinava acusaram positivo ao novo coronavírus, apesar de não terem sintomas, e abandonaram o estágio de preparação para o particular com a Suécia e os duelos com Islândia e Bélgica, da Liga das Nações.Em 15 de novembro, a Dinamarca recebe a Islândia em Copenhaga, e três dias depois defronta a Bélgica em Bruxelas, no fecho do agrupamento.

Após quatro jornadas, os belgas lideram o grupo, com nove pontos, seguidos da Dinamarca e Inglaterra, ambos com sete, e da Islândia, que continua com zero.