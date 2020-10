Covid-19. Dois jogadores da seleção do Peru infetados

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a federação de futebol peruana informou que os atacantes Raúl Ruidíaz e Alex Valera já estavam em isolamento antes mesmo de os resultados serem conhecidos e não apresentam sintomas graves do coronavírus.



Ruidíaz, de 30 anos, que jogou frente ao Paraguai, na semana passada, deveria ser titular no jogo agendado para Lima à 1h00 de dia 14 em Lisboa.



O jogo Peru-Brasil, da 2.ª jornada da fase da qualificação para o Mundial de 2022 na Zona Sul Americana, vai ser disputado num estádio vazio, devido a restrições por causa da pandemia.



O Brasil lidera para já a fase de qualificação, depois de ter batido a Bolívia por 5-0.



Os protocolos de saúde para as eliminatórias do Mundial foram aprovados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), numa das regiões mais duramente atingidas pelo vírus.