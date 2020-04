Covid-19. Dybala e Schwartzman em jogo virtual

A prova virtual, denominada de "Champlay", terá a participação dos também argentinos Sergio Agüero, Leandro Paredes e Eduardo Salvio, ex-Benfica, de Manchester City, Paris Saint-German e Boca Juniors, respetivamente, do colombiano James Rodríguez, ex-FC Porto, do Real Madrid, e do mexicano Javier "Chicharito" Hernández, dos LA Galaxy.”, contou Schwartzman ao site argentino Infobae.O 13.º classificado do "ranking" ATP, que contará com a companhia no torneio do colega de profissão, o austríaco Dominic Thiem, referiu que “”.

As partidas serão transmitidas em direto pela televisão e em várias redes sociais.