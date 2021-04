Covid-19. Dybala pede perdão por desrespeitar regras de confinamento em Itália

“Sei que num momento tão difícil no mundo por causa da covid-19 o melhor é não nos enganarmos, mas enganei-me ao ir jantar fora. Não era uma festa, mas equivoquei-me igualmente e peço perdão”, lançou o internacional ‘alviceleste’ na rede social Instagram.



O brasileiro Arthur Melo e o norte-americano Weston McKennie, também da Juventus, também estiveram presentes, com a comunicação social italiana a noticiar que a festa foi organizada na casa de McKennie, a norte de Turim, contando com entre dez e vinte convidados, entre os quais, familiares dos jogadores.



Segundo os media locais, a polícia italiana, possivelmente alertada por vizinhos, deslocou-se ao local e multou as pessoas presentes.



O jantar decorreu quando faltam menos de três dias para o dérbi contra o Torino, a contar para a Serie A, com a Juventus, terceira classificada na Liga italiana de futebol, a precisar dos três pontos para poder continuar a sonhar com o título.



Para já, é o Inter de Milão que está na liderança com 65 pontos (em 27 jornadas), mais seis do que o AC Milan e mais dez do que a ‘vecchia signora’.



