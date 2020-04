Covid-19. Emblemas da "Premier League" aderem ao "lay-off"

foi o primeiro a avançar, em 30 de março, para a suspensão temporária dos funcionários, com exceção dos jogadores, que, segundo um estudo, ganham em média 46 mil euros por semana.O proprietário desde 2007, o empresário Mike Ashley, está há vários anos a tentar vender o clube e é conhecido por ser um homem de negócios perspicaz, que tentou manter as lojas de equipamento desportivo Sports Direct durante o período de confinamento.Também foi criticado por cobrar os bilhetes para a temporada 2020/21 depois de a competição deste ano ter sido suspensa., ambos em risco de despromoção para o Championship, o segundo escalão do futebol inglês, também aderiram ao programa, que garante o pagamento de 80% do salário até 2.500 libras (2.850 euros).Apesar de terem ficado excluídos, tal como os jogadores, o treinador do Bournemouth, Eddie Howe, e a restante equipa técnica, terão aceite um “corte substancial” no ordenado, enquanto que o Norwich doou cerca de 200 mil libras a (228 mil euros) a instituições locais.Na quinta-feira, ofoi o primeiro a oficializar reduções nos salários do plantel, cujos jogadores e equipa técnica aceitaram reduzir os seus salários em abril, maio e junho.





Outros casos mais complicados







Já a decisão dode colocar 550 dos seus funcionários em "lay-off" foi mais polémica, tendo em conta que o presidente, Daniel Levy, ganhou cerca de sete milhões de libras (oito milhões de euros) no ano passado, e que os jogadores e treinador, José Mourinho, não foram afetados.pretende reavaliar a situação no final de abril, masanunciaram que não pretendiam aproveitar os apoios públicos para cobrir os custos com os funcionários, colocando pressão no Liverpool, que, inicialmente, preconizou a suspensão dos seus trabalhadores."Fomos precipitados a anunciar que iríamos recorrer às medidas implementadas pelo governo para fazer face a esta pandemia e colocar os trabalhadores em ‘lay-off' enquanto a Premier League estiver suspensa, e, por isso, pedimos desculpa", frisou o diretor-executivo dos campeões europeus e atuais líderes do campeonato, Peter Moore.A "Premier League", tal como o futebol em praticamente todo o mundo, está parada desde o início de março, devido ao surto do novo coronavírus, e é certo, pelo menos, que não vai ser retomada até maio.Se a temporada não puder ser concluída, a Premier League pode ficar a dever às emissoras de televisão um total de 762 milhões de libras (868 milhões de euros).