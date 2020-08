Covid-19. FC Barcelona tem caso positivo fora do grupo de Lisboa

O português Trincão (ex-Sporting de Braga) é um dos jogadores que integra este grupo no emblema catalão, juntamente com Pedri, Rafinha, Aleñá, Oriol Busquets, Miranda, Matheus Fernandes, Todibo e Wague.De acordo com o clube, o jogador em causa está assintomático e a cumprir isolamento domiciliário, não tendo tido contacto com a comitiva que vai viajar na quinta-feira para Lisboa, onde vai disputar a "final a oito" da "Champions".

O FC Barcelona defronta os alemães do Bayern Munique, na sexta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, o jogo dos quartos de final.