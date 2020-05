Covid-19. FC Barcelona vai regressar aos treinos em grupo

“A partir de segunda-feira sessões de treino até 10 jogadores. A ‘La Liga’ informou os clubes que podem avançar para a fase 3, que contempla trabalho em grupo”, revelou o "Barça", clube do português Nélson Semedo.



Os catalães não explicaram em que moldes farão a divisão dos jogadores, indicando apenas que o treino decorrerá a partir das 9h30 (8h30 de Lisboa) na Cidade Desportiva Joan Gamper.



Nos primeiros treinos após confinamento, devido à pandemia da covid-19, o FC Barcelona começou por realizar, a partir de 8 de maio, trabalho individual, em sessões de resistência e precisão.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.