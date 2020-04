Covid-19. FIFA adia jogos internacionais de junho

Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol mundial esclarece que este grupo é composto por membros diretivos da própria FIFA e de todas as federações continentais, que aprovaram por unanimidade esta medida.



Na última quarta-feira, a UEFA já tinha anunciado esta tomada de posição para o futebol europeu, desde março suspenso de forma generalizada, numa decisão que abrange o futebol masculino e durante todo o mês de junho.



O grupo de trabalho decidiu ainda que cada federação continental deve nomear "alguém que possa coordenar as discussões" em torno da criação de um fundo de emergência para apoiar clubes e ligas em dificuldades devido aos efeitos da pandemia.