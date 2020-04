Covid-19. FIFA propõe extensão dos contratos e adiamento do ‘mercado’

Numa reunião realizada por videoconferência com representantes de clubes, ligas, associações nacionais e confederações, a FIFA propôs algumas linhas que, espera, sejam "seguidas em todo o mundo", conforme divulgado no comunicado emitido hoje pela entidade.



Tendo em conta os vínculos que "normalmente expiram quando a época termina" e face à "suspensão das competições na maioria dos países" que vai adiar o final das provas, a FIFA aconselha que os contratos dos futebolistas que se encontrem nessa situação sejam prolongados.



"Foi proposto que os contratos sejam estendidos até à altura em que, de facto, a temporada termine. Esta era, aliás, a intenção inicial das partes, aquando da assinatura dos contratos, além de que permitirá preservar a integridade e estabilidade desportivas", refere a nota emitida pela FIFA.



Da mesma forma, os vínculos que teriam início no arranque da próxima época deverão entrar em vigor "apenas quando a época efetivamente se iniciar", uma vez que a maioria dos campeonatos terá de começar mais tarde do que o previsto.



A entidade máxima do futebol mundial referiu ser "igualmente necessário reajustar a janela de transferências, perante as atuais circunstâncias".



"A FIFA será flexível e permitirá que a janela de transferências seja alterada, de forma a ocorrer entre o final desta época e o início da próxima", transmitiu a organização liderada por Gianni Infantino.



Já no que diz respeito à relação laboral entre clubes e jogadores, a FIFA aconselhou "fortemente" as partes a "encontrarem soluções enquanto o futebol estiver em suspenso".



Contudo, caso existam divergências, irá "analisar os casos" que lhe sejam endereçados e avaliar "se houve uma tentativa séria de o clube chegar a acordo com os jogadores", "a situação financeira do clube", "a proporcionalidade dos ajustes nos contratos dos jogadores", "o salário líquido dos jogadores após eventuais ajustes no contrato" e "se os jogadores foram todos tratados da mesma forma".