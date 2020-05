Covid-19. Final da Taça da Bélgica a 1 de agosto

O jogo deveria ter acontecido em 22 de março, mas foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, que parou quase todas as competições desportivas mundiais e em 15 de maio levou a Bélgica a cancelar a Liga.Agora, as autoridades belgas deram luz verde à final da Taça, ainda correspondente à época 2019/20, mas a mesma decorrerá sem espetadores no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.Com o cancelamento do campeonato, o Club Brugge, que liderava a competição, foi considerado o campeão, podendo na final da Taça alcançar a "dobradinha".

A próxima época na Bélgica tem início marcado para 7 de agosto e todos os eventos desportivos no país estão suspensos até 31 de julho.