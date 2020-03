Covid-19. Futebol alemão vai propor paragem até 2 de abril

"A presidência da DFL irá propor na segunda-feira na assembleia-geral a interrupção dos jogos das duas ligas, a partir de terça-feira e até 2 de abril, inclusive, após as datas internacionais", indicou a "Bundesliga" em comunicado.



Em relação aos jogos da 26.ª jornada, agendados entre hoje e segunda-feira, mantêm-se, mas sob reserva e até alerta das autoridades sanitárias.



"A DFL e os clubes estão em contacto permanente com o ministro federal da saúde e das autoridades locais. A regra é que as recomendações dadas devem ser seguidas", adianta o comunicado.



O organismo diz ainda que o objetivo é chegar "ao final da época antes do verão, por razões desportivas", lembrando que uma paragem definitiva da época colocará "em perigo a sobrevivência de alguns clubes".



Um prolongamento da época implicará um adiamento ou anulação do Europeu de futebol de 2020, competição que estará na discussão na reunião, por videoconferência, de terça-feira entre a UEFA e as 55 federações membro.



Em Portugal, Itália e Espanha os campeonatos estão suspensos devido à pandemia de Covid-19, a França vai seguir o mesmo caminho e em Inglaterra também poderá haver hoje uma decisão no sentido de parar a 'Premier League'.



Na Alemanha, as decisões competem os governos regionais, com os jogos da 'Bundesliga' agendados entre hoje e segunda-feira, mas à porta fechada.