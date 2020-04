Covid-19. Futebol de Cabo Verde procura aproveitar a paragem

", indicou Humberto Bettencourt presidente da Associação dos Treinadores de Futebol de Cabo Verde, para quem alguma atividade física diminui a ansiedade.Em Cabo Verde, também há dúvidas sobre o fecho da época desportiva, mas o treinador da equipa que lidera o campeonato em Santiago Sul salientou que, neste momento,, que tem praticamente o mundo inteiro parado.Para o técnico, em Cabo Verde não haverá muitos problemas, tento em conta que vários campeonatos regionais já estão praticamente no fim, ficando a faltar somente as provas nacionais.Notando que o país não tem estado a participar nas provas africanas, Humberto Bettencourt disse que a baliza para o fim da época desportiva é 31 de julho, ressalvando, contudo, que os regulamentos permitem estender a época em casos excecionais.





Oportunidade para mudar







O técnico considera que não haverá interferência no arranque da próxima época, tendo em conta que há regiões desportivas com longos períodos de paragem, e que já se falou no país na possibilidade de ajustar os campeonatos àquilo que acontece no resto de África.Por isso, o treinador considerou que é "altura ideal" para as autoridades cabo-verdianas começarem a pensar na ideia de "reformular" os quadros competitivos regionais e nacionais.Cabo Verde suspendeu todos os campeonatos regionais e os equipamentos desportivos públicos, como o Estado Nacional, estão encerrados.

O país totaliza sete casos de infeção desde o início da pandemia, entre os quais um morto.