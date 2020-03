Covid-19. Futebol em Espanha à porta fechada

Várias federações informaram ter recebido, através do Conselho Superior dos Desportos (CSD), uma comunicação do Ministério da Cultura e Desporto em relação às medidas a adotar em relação ao surto do Covid-19.



A Liga profissional de futebol, entidade responsável pela organização da primeira e segundas divisões, refere que o CSD indica que os jogos, “a partir de hoje e, pelo menos, durante as duas próximas semanas” serão à porta fechada.



Uma medida que inclui já o jogo de hoje entre o Eibar e a Real Sociedad.



“A Liga continuará em permanente contacto com o Ministério da Saúde e o CSD no cumprimento das suas decisões e/ou recomendações, tendo em conta a saúde dos adeptos, jogadores, empregados dos clubes, jornalistas, devido à crise sanitária do Covid-19”, refere o organismo em comunicado.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.



Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.



Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Em Espanha registam-se até ao momento 1.512 casos e morreram 35 pessoas.