Covid-19. Futebol em Itália terá decisão definitiva “nos próximos dias”

"Ouvi, com grande atenção, as várias posições, e nos próximos dias, depois de reunir com o Ministério da Saúde e o Comité Científico, tomaremos medidas sobre a possibilidade e métodos de regresso aos treinos", escreveu hoje o ministro do Desporto italiano, Vincenzo Spadafora.



Segundo o governante, podem ser encontradas soluções para retomar os treinos - suspensos há um mês e meio em um dos países mais afetados pela pandemia -, após reuniões com os líderes da federação e das ligas profissionais e amadoras, além de representantes de jogadores, árbitros, adeptos e outros agentes.



A revelação de Spadafora surge um dia depois de os clubes da Série A terem votado a favor do regresso à competição e da conclusão do campeonato da época 2019/20, apesar da reserva de oito clubes.



A Itália é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19, a seguir aos Estados Unidos, com um total de 24.648 mortos e quase 184 mil casos de infeção confirmados.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.