Covid-19: Futebol na Argentina dado como terminado sem descidas

"Vamos encerrar o campeonato para podermos designar as equipas qualificadas para competições continentais no próximo ano. Não haverá decidas em 2019/20 nem em 2020/21", disse Tapia, em entrevista ao canal televisivo TNT.



Claudio Tapia justificou estas medidas com a necessidade de aliviar as dificuldades económicas sofridas pelos clubes.



Ao fim de 23 jornadas disputadas, o Boca Juniors liderava a ‘Superliga’, com 48 pontos, mais um do que River Plate.



As medidas de contenção no país, decretadas em 20 de março, devem continuar pelo menos até 10 de maio.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.