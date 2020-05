Covid-19. Futebol regressa na Hungria a 23 de maio

"A época do futebol vai prosseguir, no estrito respeito do quadro sanitário, com os primeiros jogos das meias-finais da Taça a 23 de maio", anunciou a MLSZ, associação que agrupa os clubes da Europa central.



Quanto ao campeonato nacional, regressa uma semana depois, sendo que não terá adeptos nas bancadas, para evitar contaminações.



Por outro lado, os jogadores e as pessoas que contactem com eles serão testados duas vezes por semana ou antes de cada jogo.



A época só não regressa para o futebol amador, com a MLSZ a relembrar que "qualquer contacto físico continua a ser uma ameaça séria".



A Hungria, que tem 9,8 milhões de habitantes, regista mais de 3.000 casos do novo coronavírus e 351 mortos.