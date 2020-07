Covid-19: Futebolista português Renato Sanches está infetado

Renato, o primeiro a apresentar sintomas, está em Portugal. Ele deve ter dois testes negativos para ter autorização para viajar” para França, disse o técnico, sobre o campeão da Europa em 2016.



Segundo Christophe Galtier, os três futebolistas terão sido infetados com o novo coronavírus na semana de descanso dada ao grupo, entre 06 e 13 de julho.



Renato Sanches, de 22 anos, é o primeiro internacional português – vestiu por 18 vezes a camisola da seleção AA das Quinas – a ser afetado pela pandemia.



"Vamos continuar a comportar-nos como até aqui e ficaremos novamente confinados. Será uma confusão. Cabe ao Estado tomar medidas. Passei oito dias no sul e o que vi ... Entre nós, não devemos incentivar, mas proibir. Caso contrário, não podemos evitar uma segunda vaga”, criticou o técnico.



Christophe Galtier assume ser “apenas treinador”, contudo diz acompanhar “de perto” o que se passa em França, entendendo que se vier uma segunda vaga “será difícil para todos”.



“Temos de ser mais firmes e apelar à responsabilidade individual. Tem havido aumento dos casos. Eu gostaria que todos fossem responsáveis. Não podemos retomar uma vida normal, mas pelo menos uma atividade profissional”, alertou.



Na próxima semana, e de acordo com o protocolo enviado recentemente pela Liga francesa, os atletas que no sábado disputam um particular em Bruges, Bélgica, não terão acesso aos balneários ou chuveiros, nem autorização para ter refeições coletivas.



Quanto a Bamba e Ikoné, ambos estão em França e “retomarão brevemente o trabalho, provavelmente na segunda-feira”.