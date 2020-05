Covid-19. Futebolistas do Cagliari abdicam de salário

O presidente do clube, Tommaso Giulini, agradeceu aos jogadores pela sensibilidade que revelaram no seu desejo de contribuírem para salvaguardar o clube "num contexto particularmente complicado e difícil de prever".", revelou o Cagliari no comunicado que emitiu.A equipa da Sardenha era 12.ª classificado na Serie A quando a competição foi suspensa em 9 de março por causa da pandemia do coronavírus.





Outros exemplos







De salientar que os jogadores da Roma e o seu treinador, o português Paulo Fonseca, abdicaram de quatro meses de salários, enquanto a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o Parma anunciaram terem chegado a acordo com os futebolistas do plantel para uma redução dos ordenados, mas este princípio foi subscrito por todos os clubes durante uma Assembleia-Geral da Liga.O governo italiano deu na segunda-feira um passo cauteloso em direção ao regresso dos treinos coletivos, previsto para 18 de maio, mas a decisão sobre um recomeço da I Liga foi adiada, embora a Federação e a Liga planeiem retomar o campeonato por volta de 14 de junho.