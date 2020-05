Covid-19: Futebolistas e direção do Alavés chegam a acordo para redução salarial

“O conselho de administração agradece ao plantel e equipa técnica a compreensão demonstrada e o esforço para a realização deste acordo, que tem como objetivo garantir a viabilidade e crescimento do clube”, refere um comunicado do clube.



Tal como vários clubes espanhóis, o Alavés apresentou um Expediente de Regulamentação Temporária do Emprego (ERTE), um sistema de ‘lay-off’.



Segundo a direção do clube, este ERTE foi “um exercício de responsabilidade para proteger os interesses do clube e de todos os seus trabalhadores”, mas manteve sempre as negociações com o plantel.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia, com 26.621 mortos, em mais de 224 mil casos.