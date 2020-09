Covid-19. Génova revela 14 casos positivos

“O clube ativou todos os procedimentos previstos no protocolo em vigor e informou as autoridades competentes sobre os procedimentos. O clube fornecerá as próximas atualizações ditadas pela evolução", anunciou o Génova.



Este é o primeiro caso de gravidade excecional numa grande liga europeia e que no fim de semana custou ao clube transalpino, atual 12.º classificado em Itália, uma goleada 6-0 ante o Nápoles.



Inicialmente, foram revelados os positivos de Mattia Perin, sábado, e Lasse Schone, no domingo, contudo segunda-feira foi confirmado um surto em mais 12 elementos, entre futebolistas e "staff".



Não foram divulgados mais nomes de jogadores, contudo prevê-se que vários atletas estarão impedidos de defrontar no sábado o Torino, enquanto os profissionais do Nápoles devem ser submetidos a controlos rigorosos para avaliar efeitos do embate do fim de semana.



A Sampdoria, rival na cidade de Génova, anunciou que Keita Baldé, prestes a ser contratado ao Mónaco, testou positivo por coronavirus durante os habituais exames médicos.



“Ele não teve contacto com o grupo profissional e está em quarentena”, tranquilizou a Sampdoria em nota.