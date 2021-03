Covid-19. Guarda-redes Samir Handanovic, do Inter de Milão, infetado

Numa breve nota emitida no site oficial, o emblema milanês revelou que o jogador, de 36 anos, “já se encontra de quarentena, em casa”, depois de ter sido conhecido o resultado do teste realizado hoje de manhã.



O guarda-redes titular dos ‘nerazzurri’ estará, assim, indisponível para o jogo com o Sassuolo, no sábado, para a Liga italiana, tal como o lateral Danilo D’Ambrosio, que também teve um teste positivo na terça-feira.



