Covid-19. Hugo Lloris disposto a jogar sem adeptos

”, defendeu o jogador campeão mundial pela França e titular do Tottenham, de José Mourinho.A Liga inglesa tem a expectativa de regressar, após a suspensão em março devido ao novo coronavírus, mas num cenário em que os estádios devem estar vazios, à semelhança do que acontece na Alemanha, que no sábado regressou.Em entrevista ao jornal francês Nice-Matin, o guarda-redes, de 33 anos, considera importante um regresso e revelou que, no cenário atual, tem treinado em horários diferentes, num esquema para cada jogador.”, disse, acrescentando que estes novos tempos o fazem lembrar o início, em criança, quando os avós o deixavam já equipado à entrada do treino.

A Liga inglesa foi suspensa após a 29.ª jornada, quando o Liverpool liderava o campeonato, com mais 25 pontos do que o campeão Manchester City, enquanto o Tottenham, treinado por José Mourinho, que já esta época substituiu Maurício Pochettino, seguia em oitavo lugar.