Covid-19. Inter Milão desiste da UEFA Youth League para proteger jogadores

“A decisão do clube visa proteger a saúde dos jogadores, que são menores, e funcionários. Reconhecemos a grande importância da competição, e estamos cientes que a não presença resulta automaticamente numa derrota por 3-0, mas foi decidido não jogar”, explicou o Inter, em comunicado.



O clube suspendeu ainda toda a atividade das suas equipas de formação.



Nesta competição, o Benfica já está apurado para os quartos de final e vai defrontar o Dinamo Zagreb, na Croácia, num embate marcado para 18 de março.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.



Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.



A Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.



Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, afetando cidades como Milão, Veneza ou Parma.



Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.