Covid-19. Itália prevê decisão para o futebol em final de maio

“Em 4 de maio (segunda-feira), abrimos os treinos individuais, em 18 de maio permitiremos os das equipas e em finais de maio se poderá dizer se recomeça ou não a Serie A. Faz falta um pouco de paciência. Se não for assim, a alternativa é fazer como a França, e dar por terminada. E não quero fazê-lo”, afirmou o ministro em entrevista publicada hoje pelo Corriere della Sera.





O governante disse ser incapaz de avançar com a data de 14 de junho para um recomeço do campeonato italiano, explicando que não tem elementos científicos suficientes que o sustentem, mas que em meados de maio poderá ter “uma avaliação mais séria”.Desde segunda-feira que as equipas da Serie A estão a preparar o regresso aos treinos, de forma individual, tendo o Sassuolo sido o primeiro a entrar em campo.Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Espanha estão entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições.

A Serie A conta com vários futebolistas portugueses, entre os quais Cristiano Ronaldo (Juventus), Mário Rui (Nápoles), Rafael Leão (AC Milan), Miguel Veloso (Hellas Verona) ou Bruno Alves (Parma).