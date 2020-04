Covid-19. Ivo Campos elogia rapidez de Angola

"Acho que estamos a fazer de uma forma correta, as medidas aqui, em Angola, foram feitas com muito tempo de antecedência e penso que isso será a nossa salvação, coisa que na Europa não fizeram", disse hoje à Lusa o treinador de futebol, que está há oito anos em Angola.



Angola, com sete casos confirmados de pessoas infetadas e duas vítimas mortais, entrou esta quinta-feira para o sexto dos 15 dias prorrogáveis do estado de emergência, que visa conter a propagação do vírus.



A proibição da circulação de pessoas e de viaturas na via pública para evitar aglomerações são algumas das medidas que, no entanto, têm sido violadas constantemente pelos cidadãos, segundo as autoridades.



Para o treinador português, de 39 anos, em isolamento social em casa na companhia da família, "é necessário maior rigidez" para com os cidadãos que em Luanda e em outros pontos de Angola insistem em sair à rua.



Preocupado com a propagação do novo coronavírus na Europa, sobretudo em Portugal, onde residem os pais, e na Alemanha, onde vive a irmã, Ivo Campos conta que, de noite, o seu sono "é leve" e de dia tem mais tempo com a família, para leitura e interação com a equipa.



Preparar equipa para o futuro



Ivo Campos orienta desde 2019 a equipa principal de futebol do Interclube, atual oitavo classificado do campeonato angolano de futebol, com 31 pontos, competição que, à entrada da 26.ª jornada, regista pausa forçada devido à pandemia.



Além do "Girabola", o Interclube é também semifinalista da Taça de Angola.



Com a competição cancelada, o treinador disse que interage diariamente com a equipa e pela plataforma digital, fiscaliza a execução do plano de treinos dos jogadores, referindo que os atletas enviam comprovativos dos treinos através de pequenos vídeos.



Em relação ao desempenho do Interclube na presente época futebolística, o técnico português refere:“Puxamos para a equipa principal atletas dos escalões inferiores e esse é o nosso projeto. Acima de tudo, estamos a preparar a equipa para o próximo ano, porque estamos muito longe, temos de admitir, dos lugares cimeiros", afirmou.



Depois do Mambroa do Huambo, Ivo Campos, que já trabalhou como treinador adjunto na equipa que agora lidera, tem também passagens pelo Benfica de Luanda e Bravos do Maquis.