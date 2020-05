Covid-19. Javier Tebas quer recomeçar La Liga a 11 de junho

"Dependendo da forma como se processar o regresso aos treinos, há possibilidade de na quinta-feira, dia 11 de junho, se disputar um jogo da Liga. É nossa esperança que nesse dia joguem exclusivamente para toda a Espanha em homenagem a tudo o que aconteceu. Oxalá se torne uma realidade", disse Javier Tebas, ao programa El Partidazo de Movistar.



No sábado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já tinha anunciado que a Liga espanhola de futebol iria ser retomada na semana de 8 de junho, depois de quase três meses de suspensão devido à pandemia de covid-19.



"Na semana de 8 de junho, a retoma das grandes competições desportivas e profissionais, em particular de La Liga, vai ser autorizada", afirmou Pedro Sánchez, em conferência de imprensa, dando conta do aval positivo do Conselho Superior do Desporto e dos Ministérios da Saúde, da Cultura e do Desporto.



A Liga espanhola está interrompida desde 12 de março, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, quando, após 27 jornadas, o bicampeão FC Barcelona liderava a prova, com 68 pontos, mais dois do que o Real Madrid.



"Luz verde para que, a partir da semana de 8 de junho, se retome La Liga e as competições desportivas mais importantes", referiu Sánchez, acrescentando que "a bola vai voltar a rolar" com garantias para os futebolistas.



O regresso do campeonato espanhol vai ocorrer depois da I Liga portuguesa, que vai recomeçar em 3 de junho, e de a liga alemã já ter sido retomada, em 16 de maio, com fortes restrições.