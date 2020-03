Covid-19. João Aroso aguarda autorização para regressar de Marrocos

"Tinha voo antes de cancelarem os voos, podia ter viajado, mas não tive autorização. Preferi não sair sem autorização, apesar de perceber que poderia ser a última oportunidade para o fazer. Estou no centro de treinos (em Rabat), praticamente vivo cá, estou em relativa segurança, porque as condições são boas", explicou o treinador.



No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse à Lusa que estavam em preparação dois voos da TAP para retirar portugueses do país, um dia depois de o governo marroquino ter suspendido os voos internacionais para evitar a propagação do novo coronavírus.



"Era importante estar em Lisboa, com a família, tenho dois filhos menores e a minha mulher lá", desabafou João Aroso, de 47 anos, assinalando já ter entrado em contacto com a embaixada portuguesa no país, através da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No entanto, o técnico, que já dirigiu a seleção de sub-15 portuguesa e o Sporting B, além de ter estado no AEK Atenas, com Fernando Santos, e no Sporting e na seleção 'AA', com Paulo Bento, apelou ao engenho diplomático para resolver a situação.



"Primeiro, há que sensibilizar a federação marroquina para me libertar, porque não queria sair sem essa autorização, e a outra questão é, depois, ter como voltar. Marrocos cancelou todos os voos internacionais e só um entendimento entre governo poderá viabilizar essa situação", realçou.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.