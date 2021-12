Covid-19. Jogo com Brentford adiado devido a surto no Man. United

“O conselho da 'Premier League' tomou a decisão do adiamento, com base nas diretrizes dos conselheiros médicos”, informou o Manchester United, clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



Na segunda-feira, o clube já tinha anunciado que decidiu fechar as instalações de treino do plantel principal na cidade desportiva de Carrington, para minimizar o risco de contágio, depois de um pequeno grupo de jogadores e funcionários terem testado positivo.



Na Liga inglesa, o Manchester United, que substituiu recentemente o treinador Ole Gunnar Solskjaer pelo alemão Ralf Rangnick, é quinto classificado, com 27 pontos, a 11 do líder Manchester City, e a um do West Ham, que ocupa o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões.