Covid-19. Jogo da "Champions" entre Man. City e Borussia Mön. em Budapeste

O organismo que rege o futebol europeu confirmou novamente a mudança no local do jogo entre ingleses e alemães, agora com o Manchester City, de Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, na condição de visitado, em 16 de março, às 21h00 locais (20h00 em Lisboa).O jogo da primeira mão, que os ingleses venceram fora por 2-0, disputou-se também em Budapeste, na Arena Puskás, face às restrições existentes com as viagens de e para o Reino Unido, devido à pandemia de covid-19.

Nestes oitavos de final da "Champions" também os jogos entre Leipzig e Liverpool, da primeira mão (0-2) e o desta quarta-feira, foram transferidos para Budapeste, e o primeiro entre Atlético Madrid e Chelsea (0-1) foi em Bucareste.